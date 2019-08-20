فيتوريا يشرح للاعبين خطة النصر ضد ضمك

المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تدريباته الجماعية، مساء اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة ضمك المقبلة.

واجتمع المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر قبل بداية التدريبات، وأوضح لهم برنامج العالمي في المباراة.

وانطلقت تدريبات النصر بتمارين لياقية متنوعة بدأت بالجري حول الملعب، وقسم فيتوريا بعد ذلك اللاعبين إلى مجموعتين أجرى لهم تدريبات تكتيكية متنوعة، قبل أن يختتم المران بمناورة على منتصف الملعب.

وواصل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر يحيى الشهري برنامجه التأهيلي اللياقي، مساء اليوم الثلاثاء، استعدادًا للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره ضمك، مساء يوم الخميس المقبل، على إستاد الملك فهد الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/ 2020.