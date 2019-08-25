فيديو.. آلية التسجيل في الطفولة المبكرة عبر نظام نور

المواطن - الرياض

بدأ نظام نور اليوم استقبال طلبات التسجيل في مدارس الطفولة المبكرة للطلاب المستجدين والمنقولين في 1460 مدرسة.

ويتيح نظام نور العديد من الخدمات والصلاحيات لكل من رئيس قسم رياض الأطفال، مدير إدارة التقويم والقبول، ولي الأمر، قائد الروضة.

“المواطن” تستعرض فيما يلي بالخطوات طريقة تسجيل ولي الأمر لطالب جديد في مرحلة الطفولة المبكرة.

الدخول على الشاشة الرئيسية لنظام نور عبر الرابط التالي (هنا).

اختيار رابط التسجيل لولي الأمر.

إدخال سجل ولي الأمر.

ادخل اسم المستخدم المقترح.

اختيار ( تسجيل طالب جديد ).

إدخال (رقم الهوية / الإقامة) – صلة القرابة – تاريخ الميلاد.

تحديد صف الطفل : ويكون بناء على تاريخ الميلاد المدخل في الخطوة السابقة.

إدخال بيانات الطالب وبيانات السكن والاتصال.

اختيار المدرسة حسب إدارة التعليم.

الإقرار والتعهد.

والمعروف أن مدارس الطفولة المبكرة تشمل رياض الأطفال المستوى الثاني والثالث، والصفوف الأولية (الأول والثاني والثالث) بنين وبنات في المرحلة الابتدائية من سن 4 سنوات حتى 8 سنوات، فيما سيكون التركيز الأكبر على مراحل التعليم المبكر، من خلال توفير تعليم يسهم في دفع عجلة الاقتصاد، وتطوير المواهب وبناء الشخصية، وتعزيز دور المعلم ورفع تأهيله، وإعداد مناهج تعليمية متطورة تركز على المهارات الأساسية، وذلك كخطوة أولى لمرحلة الإسناد.