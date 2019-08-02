فيديو.. آل الشيخ يشتري نادي ألميريا الإسباني

المواطن - مروة نبيل

نشر حساب نادي ألميريا الإسباني الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة لرئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ وهو بقميص الفريق.

واكتفى حساب نادي ألميريا الإسباني بنشر صورة تركي آل الشيخ دون الكشف عن أي تفاصيل، ثم نشر مقطع فيديو قصيراً له أثناء خروجه من مقر النادي وهو يرتدي قميص الفريق وسط تواجد إعلامي كبير.

كما قام نادي ألميريا الإسباني بمتابعة حساب تركي آل الشيخ الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، في إشارة إلى إتمام عملية الشراء بنجاح.

وأشارت تقارير صحافية خلال الفترة الماضية، إلى أن صفقة شراء نادي ألميريا الإسباني كلفت تركي آل الشيخ حوالي من 25 إلى 27 مليون يورو، وتشمل هذه القيمة الديون المتراكمة على النادي.

وكان تركي آل الشيخ قد خاض تجربة الاستثمار الرياضي مع نادي بيراميدز المصري، قبل أن يُقرر خوض تجربة جديدة مع نادي ألميريا الإسباني الناشط في دوري الدرجة الثانية.

وانتشرت أنباء خلال الفترة الماضية تُفيد برغبة تركي آل الشيخ في شراء نادي غرناطة الإسباني، ولكنه اتجه إلى ألميريا بعد نجاح المفاوضات مع الإدارة.