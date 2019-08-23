فيديو .. أبها يُسجل الثاني والهلال يرد بالرابع

المواطن - محمد سمعه

تمكن نادي أبها من تسجيل الهدف الثاني، في شباك فريق الهلال عبر اللاعب التونسي سعد بقير من ركلة جزاء في الدقيقة الثامنة والسبعين.

ورد نادي الهلال بإحرازه الهدف الرابع سريعًا، عبر مهاجمه السوري عمر خربين في الدقيقة الرابعة والثمانين بطريقة جميلة.

وتُقام مباراة الهلال وأبها على ملعب جامعة الملك سعود في مدينة الرياض.

وجاء تشكيل الزعيم في مباراة الهلال وأبها اليوم، كالتالي؛ عبدالله المعيوف، ياسر الشهراني، جامغ هيون سو، محمد جحفلي، حسن كادش، محمد كنو، عبدالله عطيف، كارلوس إدواردو، هتان باهبري، سيباستيان جيوفينكو وبافتيميبي جوميز.

انتهى الشوط الأول من مباراة الهلال وأبها بتقدم الفريق الهلالي بثنائية مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقدم نادي أبها بالهدف الأول في شباك الهلال عن طريق اللاعب المدغشقري فاتيفا إيما أندريا في الدقيقة التاسعة عشرة من عمر الشوط الأول.

لم يستسلم نادي الهلال، ونجح في إضافة الهدف الأول عبر اللاعب الفرنسي بافيتيمبي غوميز في الدقيقة الأربعين عبر تصويبة قوية.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة، نجح غوميز في إضافة الهدف الثاني بعد تمريرة متقنة من اللاعب ياسر الشهراني.