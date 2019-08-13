فيديو .. أجواء أوروبية تُزين مباراة الهلال والأهلي

المواطن - محمد سمعه

حرصت الجماهير الهلالية والأهلاوية على حضور مباراة الهلال والأهلي، اليوم، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا بكثافة كبيرة؛ وذلك لتشجيع ممثلي الوطن.

واهتم الحساب الرسمي لـ بطولة دوري أبطال آسيا عبر تويتر بنشر فيديو لجماهير مباراة الهلال والأهلي وهما يشجعان بقوة وبحماس مثل جماهير الأندية الأوروبية.

وشهدت مباراة الهلال والأهلي مشاركة اللاعب سلمان الفرج للمرة الأولى مع الفريق الهلالي، حيث غاب عن الزعيم لمدة وصلت إلى ثمانية أشهر بسبب الإصابة، حيث كانت آخر مباراة له مع الهلال ضد النصر في الثامن من ديسمبر الماضي في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ويذكر أن ملعب جامعة الملك سعود في الرياض يحتضن مباراة الهلال والأهلي في إياب دور الـ16، حيث كانت مباراة الذهاب أُقيمت يوم الثلاثاء الماضي على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة.

وحرص المدرب الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي الجديد على الحضور إلى ملعب جامعة الملك سعود لمتابعة مباراة الهلال والأهلي.

جدير بالكر أن الناقد الرياضي عبدالعزيز المريسل قال بأن مباراة الهلال والأهلي تشهد تفوقًا مستمرًّا للفريق الهلالين مضيفًا أن الأهلي ربما يعاني من مشكلة نفسية عند مواجهة نادي الهلال.

وسيكون الراقي بحاجة إلى إحراز نتيجة بفارق ثلاثة أهداف في مباراة الهلال والأهلي اليوم من أجل العبور وبشكل رسمي لدور الثمانية.

وسيواجه نادي الاتحاد في دور الثمانية، المتأهل من مباراة الهلال والأهلي خلال الفترة المقبلة.

وكان الفرنسي بافتيمبي غوميز مهاجم الهلال تألق بشكل مُلفت للنظر في مباراة الهلال والأهلي بجولة الذهاب، حيث سجل ثلاثية “هاتريك” في شباك محمد العويس حارس الأهلي في جدة.

يأمل المدرب برانكو إيفانكوفيتش مدرب الأهلي، في تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الهلال والأهلي من أجل مصالحة الجماهير الأهلاوية بعد الغضب العارم نتيجة الخسارة برباعية في لقاء الذهاب.