فيديو.. أدخل ابنته السجن وتنكّر في هيئتها للهروب من العقوبة

المواطن - متابعة

لا تتوقف حيل السجناء للهروب من السجن حتى لو كلفهم ذلك توريط أعزّ الناس لديهم في المتاعب والمشاكل.

في البرازيل حاول زعيم عصابة القيادة الحمراء الهروب من السجن بطريقة غريبة؛ حيث استغلّ زيارة ابنته المراهقة له وقام بالتنكر في هيئتها ومظهرها تاركاً إياها خلف القضبان بدلاً منه.

وأكّد مسؤولو السجن في تصريحات نقلتها الجارديان البريطانية أن زعيم العصابة، الذي يُدعى كلاوفينو دا سيلفا، والمعروف باسم شورتلي، حاول مغادرة سجن غيريسينو، غرب ريو دي جانيرو، مرتدياً ملابس ابنته وقناعاً من السيليكون وشعراً مستعاراً، لكن توتره جعله محل شك وأدّى إلى التعرف عليه.

ومن الواضح أن شورتلي كان يُخطط لترك ابنته، البالغة من العمر 19 عاماً، والتي كانت تزوره في ذلك الوقت، مكانه داخل السجن.

وتُحقق الشرطة في دور ابنته المحتمل في محاولة الهروب الفاشلة التي تمت أول من أمس.

وأصدر وزير الدولة لإدارة السجون مقطع فيديو يظهر شورتلي وهو يزيل القناع المصنوع من السيليكون والشعر المستعار الداكن والطويل، وقد كان يرتدي سروالاً ضيقاً وقميصاً وردي اللون.