فيديو.. أراد جاغوار في يوم ميلاده فأغرق سيارته الـ BMW !

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رفض شاب هندي أن تكون سيارة من نوع “بي أم دبليو BMW série 3 هدية له بمناسبة عيد ميلاده، فدفع بها لتغرق في النهر لأنه كان يريد سيارة “جاغوار”!



وبحسب تقارير صحفية، حصل الشاب الهندي الذي يعيش في ولاية هريانا شمال البلاد، على سيارة BMW لكنه كان يريد جاغوار بمناسبة ذكرى عيده ميلاده، وذلك على الرغم من أن فارق السعر بين السيارتين يقل عن 20 ألف يورو.

ودفع الغضب الشاب لإغراق سيارته الجديدة BMW بكل بساطة، فيما ندم عقب ذلك على فعلته ليغطس في النهر محاولًا إخراج سيارة الـ BMW لكنها سرعان ما استقرت في قاع النهر.

وهاجم معلقون الشاب الذي أغرق سيارة الـ BMW لأنه كان يمكن أن يبيعها ويمول بثمنها تعليم الفقراء في الهند أو البنية التحتية أو أي أي وسيلة مساعدة أخرى.

بي إم دبليو BMW هي شركة ألمانية لصناعة السيارات والمحركات والدراجات النارية، وتمتلك شركتي رولز رويس وميني.

وتعد BMW من قائمة المنافسين في السيارات في العالم وتعـد أكبر المنافسين للسيارات الألمانية الأخرى ذات الشعبية الكبيرة مثل مرسيدس وأودي وفولكس فاجن ومايباخ وسمارت.

أما سيارات جاغوار التي كان يريدها الشاب بدلًا عن السيارة الـ BMW فهي هي علامة تجارية تابعة لجاغوار لاند روفر، وهي شركة بريطانية متعددة الجنسيات لصنع السيارات يقع مركزها الرئيسي في ويتلي، كوفنتري، إنجلترا، وتعود ملكيتها إلى تاتا موتورز الهندية منذ العام 2008.