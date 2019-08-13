فيديو.. أسراب الجراد تغطي سماء المناطق الجبلية بجازان

المواطن - علي شيبان - جازان

غطت أسراب الجراد، أمس وصباح اليوم، عدة محافظات جبلية شرق منطقة جازان، منها محافظة فيفاء والعيدابي والداير، وانتشر بشكل كبير في عدة قرى؛ مما تسببت في حالة من الخوف والذعر للأهالي.

وقال مفرح الفيفي لـ”المواطن“: “تفاجأنا أمس واليوم بهجوم أسراب من الجراد على منازلنا ومزارعنا بشكل كثيف”، مؤكدًا أنها “المرة الأولى التي أشاهد فيها مثل هذه الأسراب، ولقد سببت لنا مشاكل في مزارعنا ومنازلنا، وحاولت منع هذه الأسراب من الدخول إلى منزلي ولكن دون جدوى”.

من جهة أخرى قال علي العبدلي: “لقد استيقظنا هذا الصباح على أسراب كثيرة وقد غطت السماء بشكل مخيف، فيما انشغل بعض المزارعين بمحاصيلهم التي يعتمدون عليها في الإنفاق على أسرهم”.

فيما ناشد أهالي المناطق الجبلية بجازان عبر “المواطن” الجهات المعنية باستعجال عمليات المكافحة؛ حتى لا يتكاثر بالشكل المؤذي، وأيضًا خوفًا على المحاصيل الزراعية، مثمنين الجهود المبذولة من قبل المسؤولين بجازان.