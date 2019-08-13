فيديو.. أطباع ولماذا قصيدتان جديدتان لـ عبدالرحمن بن مساعد 

المواطن - الرياض

نشر الأمير عبدالرحمن بن مساعد قصيدتين جديدتين، اليوم الثلاثاء، بعنوان “أطباع” و”لماذا”، حيث قدَّم الأمير من قبلُ عددًا من هذه القصائد الشعرية، وتحديدًا القصائد الوطنية بالآونة الأخيرة.

وجاءت القصيدة الأولى التي نشرها الأمير عبدالرحمن على حسابه بموقع “تويتر” بعنوان “أطباع”، وقد وصف فيها تغيير طباع وتصرفات بعض الناس مع مضي الزمن، وجاء في مطلعها:

في البشَر أطباع تُذهِل في القديم وفي الجدايد

ما سلِم منها كرام ولا أراذل سالمين

مِن عَجَلْ ربّي خَلَقْنا والطَّمَع فينا عوايد

لو لنا وادي جواهر لَابْتغينا واديِين

نكذب ونبخل ونقسى ونحفظ أمثال وقصايد

عن محاسن كلّ صدق وكلّ جود وكلّ لين

أما في القصيدة الثانية فهي بعنوان “لماذا”، وهي بغناء الفنان عايض يوسف، وألحان وتوزيع وليد فايد.

ويواصل الأمير عبدالرحمن بن مساعد تقديم قصائده الشعرية لنجوم الفن بالساحة الفنية، والتي تأخذ منحى اللغة العربية الفصحى.

قصيدتي ( لماذا)

غناء : عايض يوسف

لحن وتوزيع :وليد فايد pic.twitter.com/tFK856TlyV — عبدالرحمن بن مساعد (@abdulrahman) August 13, 2019