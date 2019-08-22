فيديو.. أمطار طريق الدوداء جنوب المدينة

فيديو.. أمطار طريق الدوداء جنوب المدينة

2019/08/22
الساعة 7:47 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - المدينة المنورة

هطلت اليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة ارتوت على إثرها الأرض، فيما لا تزال السماء مُلبّدة بالغيوم والفرصة مهيأة لهطول مزيد من الأمطار.

ووثق فريق طقس المدينة لحظة هطول الأمطار على طريق الدوداء جنوب غرب المدينة.

وكانت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أصدرت اليوم، تنبيهاً عن سحب رعدية ممطرة ونشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على أجزاء من منطقة المدينة المنورة، تشمل المدينة المنورة، ومحافظة ينبع ومحافظة وادي الفرع، ومحافظة بدر، ومحافظة المهد، ومحافظة العيص، والأجزاء المجاورة.

 



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