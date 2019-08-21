فيديو.. أمطار غزيرة وأتربة على المجاردة

المواطن - أحمد الشهري - المجاردة

هطلت أمطار من متوسطة إلى غزيرة على محافظة المجاردة، أمس الثلاثاء، سالت على إثرها الأودية والشعاب.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا متقدمًا عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض مدن ومحافظات منطقة عسير، مصحوبة برياح سطحية نشطة تؤدي إلى إثارة الأتربة وتدنٍّ في مدى الرؤية، تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

وشمل التنبيه مدينة أبها ومحافظات خميس مشيط وأحد رفيدة والحرجة والمجاردة والنماص ومحايل وبارق وبلقرن وتنومة ورجال المع وسراة عبيدة وظهران الجنوب.

وتوقعت الأرصاد أن تؤدي هذه الأمطار إلى تساقط البَرد وجريان السيول في عدد من أودية منطقة عسير.