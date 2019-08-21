فيديو.. أمطار محايل تقتلع واجهات المحلات

المواطن - أحمد الشهري- محايل

تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت أمس الثلاثاء على محافظة محايل عسير، تصاحبها زوابع رعدية ورياح شديدة، في سقوط عدد من الواجهات الأمامية للمحلات التجارية وذلك على الطريق المؤدي إلى معارض السيارات بالمحافظة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد أصدرت أمس تنبيهًا متقدمًا عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض مدن ومحافظات منطقة عسير، مصحوبة برياح سطحية نشطة تؤدي إلى إثارة الأتربة وتدنٍّ في مدى الرؤية، تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

وشمل التنبيه مدينة أبها ومحافظات خميس مشيط وأحد رفيدة والحرجة والمجاردة والنماص ومحايل وبارق وبلقرن وتنومة ورجال ألمع وسراة عبيدة وظهران الجنوب. وتوقعت الأرصاد أن تؤدي هذه الأمطار إلى تساقط البَرد وجريان السيول في عدد من أودية منطقة عسير.