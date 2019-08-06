فيديو .. أمير عسير يكرم العسكري الشهري
أشاد بانضباطه وقيافته 

فيديو .. أمير عسير يكرم العسكري الشهري

2019/08/06
الساعة 4:58 مساءً
- ‎فيالمراسلون, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - حسن عسيري - أبها

كرّم الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رجل الأمن العريف حسن بن صالح الشهري أحد منسوبي شرطة محافظة تنومة؛ وذلك نظير التزامه بالزي العسكري وقيافته العسكرية.

وأشاد الأمير تركي بن طلال بالمظهر الجيد لرجل الأمن، مقدماً له الشكر والتقدير والاعتزاز به، مطالباً في الوقت ذاته من الجميع الاهتمام بالمظهر والاقتداء برجل الأمن والظهور بالشكل الحسن كون ذلك أحد عوامل النجاح.

من جانبه أعرب العريف الشهري عن سعادته بهذا التكريم الذي سيكون حافزاً له لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الوطن.

يُذكر أن أمير عسير وأثناء متابعته للأعمال الميدانية لمبادرة “عسير كذا أجمل” لاحظ عبر الشاشات بغرفة العمليات التفاعلية مع الميدان رجل الأمن وهو يؤدي عمله في الميدان بالمظهر الحسن وحسن التعامل ما دفعه لاستدعائه في مكتبه وتكريمه.



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