فيديو.. أول ظهور إعلامي لمتحدثة التعليم إبتسام الشهري

المواطن - الرياض

أكدت المتحدثة الرسمية لوزارة التعليم، إبتسام الشهري، أنه يوجد إقبال كبير على التسجيل في مدارس الطفولة المبكرة عبر نظام نور، مشيرة إلى أن ذلك يعد مؤشرًا جيدًا.

وأضافت الشهري، خلال مداخلة هاتفية لها على قناة الإخبارية، أنه سيتم بث فيديو توضيحي حول آليات التسجيل عبر منصات الوزارة، داعيةً أولياء الأمور لمتابعته لتضمنه تفاصيل أكثر حول عملية تسجيل أبنائهم.

وقالت الشهري: إن أبرز مكاسب مدارس الطفولة المبكرة هو تجويد مخرجات التعليم، وتوفير أكثر من 2 مليار ريال سيتم استثمارها في مشاريع أخرى، مشددةً على أن التعليم بذلت جهودًا كبيرة خلال فترة قصيرة لإنجاز المشروع، وذلك خلال فترة الخمسة الأشهر الماضية، منذ تسمية وإطلاق المشروع.