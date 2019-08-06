فيديو.. الأمطار تحول دوار الكورنيش بجازان إلى بحيرة وتغرق السيارات

المواطن- خالد الأحمد- جازان

وثقت عدسة “المواطن” ما تسبب به هطول الأمطار الغزيرة، مساء اليوم الثلاثاء، على منطقة جازان ومحافظاتها، والتي أدت إلى غرق العديد من شوارع وطرق مدينة جيزان، وتحولت إلى بحيرات وبِرَك لمياه الأمطار بكميات كبيرة منذ عصر اليوم، وحاصرت المحال التجارية وأغرقت عددًا منها، وأعاقت حركة المارة والسيارات، وخصوصًا الطرق المؤدية إلى دوار الكورنيش الواقع بجوار مكتبة جرير.

حادثة تكرر:

وأدى هطول الأمطار الغزيرة إلى غرق دوار الكورنيش بمدينة جيزان الذي تحول إلى بحيرة كبيرة؛ مما تسبب في إعاقة حركة مرور السيارات بالطرق المؤدية إلى الدوار، حيث قامت دوريات المرور بإغلاق الطرق وتنبيه قائدي السيارات، وذلك بعد غرق عدد من السيارات بداخل الدوار، فيما تحاول صهاريج الأمانة شفط تجمعات مياه الأمطار بالدوار والذي قد يحتاج إلى يوم كامل لشفطها بالموقع!

وتعتبر هذه الحادثة ليست الأولى، والتي تتكرر عند هطول الأمطار، وتكشف سوء واقع تصريف مياه الأمطار في عدد من شوارع مدينة جيزان، ورصدتها عدسة “المواطن” خلال الأعوام الماضية.

وطالب عدد من أهالي جازان الجهات المعنية بالوقوف وتقيم حجم المخاطر بعد غرق العديد من الشوارع الذي يكشف سوء تنفيذ مشاريع تصريف مياه الأمطار بشوارع المدينة، والتي تنتظر معالجة سريعة.