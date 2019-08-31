فيديو .. الأمن يباشر بلاغات إطلاق نار شرق الرياض

المواطن - الرياض

كشفت شرطة منطقة الرياض تفاصيل مباشرة بلاغاتٍ بشأن سماع صوت إطلاق نارٍ بحي النهضة شرق العاصمة.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سلمان التويجري، بأنه وعلى ضوء ما ورد للأجهزة الأمنية في تمام الساعة (6:45) من مساء الأربعاء الماضي من بلاغاتٍ عن سماع صوت إطلاق نارٍ بحي النهضة شرق العاصمة الرياض، فقد باشرت فرق إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض مهامها، وتم تحديد الموقع وعثر على عددٍ من الأظرف الفارغة أمام أحد المنازل المقام بها مناسبة احتفالٍ خاصة، حيث تم القبض على مالك العقار وهو مواطن في العقد السادس من العمر.

ولفت التويجري إلى أنه جرى إيقاف المواطن وتحريز ما رُفع في الموقع من آثار، واتُّخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية.