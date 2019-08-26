فيديو.. الجماهير تدعم عبدالرزاق حمد الله

المواطن - مروة نبيل

حرصت جماهير العالمي على تحية نجم الفريق الأول لكرة القدم، المغربي عبدالرزاق حمد الله، قبل مباراة النصر والسد القطري، التي ستنطلق بعد قليل.

ويلعب النصر والسد القطري على إستاد الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

ونشر حساب بطولة دوري أبطال آسيا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو للجماهير وهي تُحيي عبدالرزاق حمد الله، ويقوم اللاعب المغربي بالرد عليهم، وعلق قائلًا: “تحية وفاء”.

ويغيب عبدالرزاق حمد الله عن مباراة النصر والسد القطري، اليوم، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة ضمك في الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكشفت الفحوصات الطبية التي خضع لها عبدالرزاق حمد الله تعرضه لالتواء خفيف في المفصل؛ ما دفع المدرب البرتغالي روي فيتوريا لإراحته في مباراة النصر والسد القطري خوفًا من تفاقم الإصابة.

النصر والسد:

وكان فيتوريا قد أعلن عن تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي في مباراة النصر والسد القطري، وجاء كالتالي؛ برادلي جونز، سلطان الغنام، عمر هوساوي، عبدالله مادو، عوض خميس، عبدالله الخيبري، عبدالرحمن الدوسري، نور الدين أمرابط، جوليانو، فهد الجميعة وصالح آل عباس.

ويجلس على مقاعد بدلاء الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي في مباراة النصر والسد القطري، كلٌّ من؛ وليد عبدالله، عبدالإله العمري، حمد المنصور، نواف الفرشان، فرج الغشيان، خالد الغوينم وفراس البريكان.