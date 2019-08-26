فيديو.. الجماهير تشعل أجواء مباراة النصر والسد

المواطن - مروة نبيل

أشعلت جماهير العالمي أجواء مباراة النصر والسد القطري، المقامة الآن على إستاد الملك فهد الدولي، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

النصر والسد:

ونشر حساب بطولة دوري أبطال آسيا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو لتيفو جماهير العالمي، وآخر وهي تُشجع اللاعبين في مباراة النصر والسد القطري.

وأشاد حساب البطولة على “تويتر”، بجماهير العالمي في مباراة النصر والسد القطري اليوم، وعلق على مقطع فيديو قائلًا: “ليس عليكم إلا المشاهدة والاستمتاع بهذا المشهد”، وقال على آخر: “أهلًا بكم في مدرجات دوري أبطال آسيا”.

وتُشير نتيجة مباراة النصر والسد القطري في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا 2019 إلى التعادل السلبي حتى الدقيقة 20 من أحداث الشوط الأول.

ويعول الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي على عاملي الأرض والجمهور، لتحقيق الفوز في مباراة النصر والسد القطري اليوم؛ لتسهيل مهمته في مواجهة الإياب لخطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي من البطولة الآسيوية.