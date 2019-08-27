فيديو.. الجماهير تشعل أجواء مباراة الهلال والاتحاد

المواطن - مروة نبيل

أشعلت الجماهير أجواء مباراة الهلال والاتحاد التي ستنطلق، بعد قليل، على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

الهلال والاتحاد:

ونشر حساب بطولة دوري أبطال آسيا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو لجماهير العميد وآخر لمشجعي الزعيم أثناء تشجيعهم للاعبين وتحفيزهم قبل انطلاق مباراة الهلال والاتحاد اليوم.

ويأمل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالعميد في استغلال عاملي الأرض والجمهور، وتحقيق الفوز في مباراة الاتحاد ضد الهلال اليوم، لتسهيل مهمة النمور في لقاء الإياب، وخطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي من دوري أبطال آسيا 2019.

على الجانب الآخر، يسعى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الاتحاد ضد الهلال اليوم؛ لتسهيل مهمتهم في لقاء الإياب، وحسم التأهل إلى الدور التالي على ملعبهم ووسط جماهيرهم.

تشكيل مباراة الهلال والاتحاد:

وكشف المديران الفنيان الروماني رازفان لوشيسكو والتشيلي لويس سييرا عن تشكيل مباراة الهلال والاتحاد، التي ستنطلق بعد قليل.

وجاء تشكيل الزعيم في مباراة الهلال والاتحاد اليوم، كالتالي؛ عبدالله المعيوف، ياسر الشهراني، جانغ هيون سو، عبدالله الحافظ، علي آل بليهي، محمد كنو، سلمان الفرج، سالم الدوسري، سيباستيان جيوفينكو وبافيتيمبي جوميز وأندريه كاريلو.

فيما جاء تشكيل العميد في مباراة الهلال والاتحاد اليوم، كالتالي؛ فواز القرني، حمدان الشمراني، زياد الصحفي، عبدالمحسن فلاتة، سعود عبدالحميد، عبدالإله المالكي، إيمليانو فيتشيو، خالد السميري، خيمينيز، كارلوس فيلانويفيا ورومارينهو.

العب يا هلال 🔵

🗣 : pic.twitter.com/JXoALeUsuE — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) August 27, 2019