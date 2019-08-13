فيديو.. الحاج البنجلاديشي بلال حسين يروي تجربته عبر مبادرة طريق مكة

المواطن - مكة المكرمة

روى الحاج بلال حسين، من حجاج بنجلاديش ضمن مبادرة طريق مكة، رحلته إلى الحج بعد 70 عامًا من الانتظار.

وقال الحاج بلال: إنه لم يحج في حياته، وكان يحلم بذلك منذ زمن بعيد، وقال: إنه كان يتمنى أداء فريضة الحج ليطوف بالبيت ويزور قبر الرسول صلى الله عليه وسلم.

وجاء اليوم الذي تحقق فيه حلم الشيخ بلال بعد أن جاءته الدعوة من سفارة المملكة العربية السعودية في دكا لأداء فريضة الحج ضمن مبادرة طريق مكة.

بلال حسين بعد ٧٠ عام من الانتظار #طريق_مكة – بنجلاديش – دكا pic.twitter.com/rF9hAnTJt4 — طريق مكة (@MakkahRoute) August 13, 2019