فيديو.. الرئيس الفلبيني والذبابة المزعجة!

المواطن - متابعة

في مشهد مثير، هاجمت ذبابةٌ الرئيسَ الفلبيني، رودريغو دوتيرتي، أثناء إلقائه كلمة أمام الجمهور.



وحلقت الذبابة فوق دوتيرتي وهبطت على جبينه وخده، ودفعته إلى التصفيق بيديه محاولًا إبعادها إلا أنه فشل في ذلك.

وقال دوتيرتي: “حدثت لي مشاجرة مع الكهنة وهذه الذبابة تتلقى أوامرهم. وهي تابعتني بعض الوقت”، مضيفًا “انتظري حتى أنهي كلمتي.. سأقتلك بالجريدة”.

ودائمًا ما يثير الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، الجدل حيث أكد قبل أيام أنه لن يمثل أبدًا للمحاكمة أمام القضاء الدولي فيما يتعلق بعمليات قتل جماعي، أثناء حربه على المخدرات، وتعهد بعدم التهاون في الحرب التي يقول إنه سيكسبها وإنه سيستمر فيها “للنهاية”.

وأضاف في مقابلة تلفزيونية: “إن النظام القضائي في الفلبين يعمل بشكل جيد، لذلك سيكون من الغباء تصور أنه سيسمح لمحكمة دولية بمحاكمته”.

وقال: “لن أُحاكم أو أمثل أمام محكمة إلا في الفلبين، محكمة يرأسها قاض فلبيني، ويمثّل الادعاء فيها فلبيني.. لن أرد على أسئلة يوجهها لي رجل قوقازي أبيض هناك، هذا غباء”.