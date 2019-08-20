فيديو.. الزعاق يحدد علامات دخول موسم سهيل

المواطن - الرياض

كشف عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء الدكتور خالد الزعاق علامات دخول موسم سهيل الذي بدأ اليوم.

وفي مقطع فيديو أوضح الزعاق أن من علامات دخول موسم سهيل هو ملامسة الثريا للأفق قبيل شروق الشمس.

واستدلّ الزعاق على صحة ما قاله بالعديد من المقولات التراثية والأبيات الشعرية التي من بينها ما قاله عمر ابن أبي ربيعة حول الثريا والذي جاء في مطلعه:

أَيُّهَا الْمُنْكِحُ الثُّرَيَّا سُهَيْلاً *** عَمْرَكَ اللَّهَ، كَيْفَ يَلْتَقِيانِ

هِيَ شامِيَّةٌ إِذَا مَا اِسْتَقَلَّتْ *** وَسُهَيْلٌ إِذَا اِسْتَقَلَّ يَمَانِ

