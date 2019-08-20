فيديو.. الطيار الغامدي يُعلق على تصرف قائد الطائرة الروسية

المواطن - محمد الغبيشي

قال الطيار عبدالله بن صالح الغامدي معلقاً على هبوط الطائرة الروسية من نوع إيرباص اضطرارياً وسط أحد الحقول ونجاة ركابها الأسبوع الماضي بقوله: “دعوني أطلعكم على معلومة قد تخفى على البعض، طائرة الإيرباص إذا قدّر الله وانطفأت المحركات بالتأكيد ينقطع منها كل شيء، منها الطاقة الكهربائية”.

وأضاف “أن الطائرة خلال ٨ ثوانٍ وبشكل تلقائي ينزل من بطنها محرك صغير يُسمى ” الرات ” هذا المحرك وبفعل الهواء يُولد طاقة كهربائية للطائرة، ولكن لا يعيد الكهرباء كاملة للطائرة، فقط الكهرباء الضرورية التي تعين الطيار يطير بالطائرة بأمن وسلام”.

واستطرد “الغامدي” بالقول: “الجميل في الموضوع والمهم جداً، أن هناك مضخة كهربائية لنظام الهيدروليك وهذه المضخة تعمل عن طريق ” الرات ” لكي يتمكن الطيار من التحكم بسهولة في كنترول الطائرة وجزيئات الجناح، وأيضا لإنزال الكفرات”.

وأضاف الغامدي قائلاً: “سبق وتحدثت وقلت: إذا فقدت الطائرة محركيها الاثنين بإمكان الطائرة تطير إلى مسافات بعيدة وتنزل بأمن وسلام”.

وختم الغامدي تعليقه عما حدث للطائرة الروسية بالقول: “إن الطائرة الروسية، لم يكن أمام الطيار أي خيار في الأمر، لذلك كان حفظ الله سبحانه وتعالى لهم هو سيد الموقف.