فيديو.. العميد يُلبي طلب طفلين اتحاديين

المواطن - مروة نبيل

في بادرة طيبة، لبّى نادي الاتحاد طلب طفلين من مشجعيه، ووجه إليهما رسالة عبر حساب العميد الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

ونشر حساب نادي الاتحاد الرسمي على “تويتر”، مقطع فيديو، وعلق عليه قائلًا: “النادي يُلبي طلب الطفلين مهند وعمر شفاهما الله”.

وظهر التشيلي كارلوس فيلانويفا في الفيديو، وهو يوقع على قميصه، وقال: “هناك شيء يعجبني كوني لاعب كرة قدم، عندما أجعل الناس مبتسمين وسعيدين.. أتمنى لجميع المرضى الشفاء العاجل وأتمنى أن أراهم في المستقبل”.

ووجه نادي الاتحاد رسالة في آخر الفيديو للطفلين مهند وعمر، وقال: “نتمنى أن تصلكما وقد أصبحتما في أفضل حال.. وننتظركما قريبًا بيننا”.

ومن جانبه، أعاد مدير المركز الإعلامي في نادي الاتحاد يحيى بخش، نشر مقطع الفيديو، وقال: ” الطفلان طلبوا طلباً بحضور لاعبي الاتحاد.. ولكن الزيارة ممنوعة عليهم؛ وطلعنا بهذه الفكرة .. عمر ومهند شفاكما الله ونشوفكم قريباً إن شاء الله”.

🎥 | النادي يلبي طلب الطفلين مهند وعمر شافاهم الله 💛🖤 pic.twitter.com/2ZzaGZXDfp — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) August 29, 2019