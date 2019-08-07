فيديو.. العنزي: آلية تعديل أجور السعوديين تفتقر للمعيارية

المواطن - الرياض

أكد عضو مجلس الجمعية السعودية للموارد البشرية، بدر العنزي، أن آلية تعديل أجور المواطنين التي طرحتها وزرارة العمل للعموم تفتقر للمعيارية.

وأضاف العنزي خلال استضافته في برنامج ساعة في الاقتصاد أن الوزارة حددت الحد الأدنى للعامل السعودي في برنامج نطاقات بـ4 آلاف ريال على أن يحتسب مَن يحصل على ألفين ريال بنصف عامل.

وأوضح أن هذه الآلية لم تحدد المعيار الذي يتم بناء عليه تحديد الحد الأدنى للأجور لافتاً إلى أن الأربعة آلاف ريال كراتب تختلف قيمتها من منطقة إلى أخرى.

واستبعد العنزي وجود من يعمل براتب 4 آلاف في الرياض مثلًا مشيرًا إلى أنه لو وُجد فيكون استثناء ولظروف خاصة.

يُذكر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية طرحت مسودة قرار تعديل آلية احتساب أجور العاملين السعوديين في برنامج “نطاقات” ودعت الوزارة عموم المواطنين والمهتمين للمشاركة بملاحظاتهم ومرئياتهم حول مسودة القرار.

وكان أهم ما جاء في المسودة اشتراط احتساب العامل السعودي في نسبة التوطين بواقع عامل واحد ألا يقل أجره الشهري عن 4000 ريال، ويحسب العامل السعودي الذي يقل أجره عن 2000 ريال بواقع نصف فقط في نسبة التوطين، ولا يحسب العامل السعودي الذي يقل أجره عن 2000 ريال في نسب التوطين.