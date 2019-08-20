فيديو.. الفيصل يتفاعل مع العرضة في ختام أوبريت عرب 501م

المواطن - الرياض

تفاعل أمير منطقة مكة المكرمة مع العرضة في ختام أوبريت عرب 501م، ضمن فعاليات سوق عكاظ التاريخي في دورته الثالثة عشرة والفعاليات التراثية والثقافية المصاحبة له.

وأظهر مقطع فيديو، خالد الفيصل وهو يتفاعل مع عرضة “دق الطبل عرضه وسيف والعب مع الشيله طرب”.

وشهد الفيصل أوبريت عرب 501م ضمن افتتاح سوق عكاظ في نسخته الجديدة، حيث يتضمن فعاليات تستمر على مدى أسبوع، بها عدد من الأنشطة المتمثلة في الندوات الثقافية والأدبية، والأمسيات الشعرية التي تمتد لثلاث ساعات، من بينها ندوات عن فيلسوف الشعراء أبو العلاء المعري، والرواية العربية الجديدة، وطاهر زمخشري الشاعر والإنسان، وريادة الأعمال واقع وتحديات، والقيم الإعلامية في العصر الجديد، واللغة العربية في آسيا الوسطى، والنص الرقمي وسؤال المرحلة، والدراما السعودية تجارب وشهادات، واقتصاديات الفنون، والعمل التطوعي عطاء وانتماء، إضافة للمداخلات التي تثري الحضور والمشاركين والأمسيات الشعرية المتعددة التي سيشهدها البرنامج الثقافية.