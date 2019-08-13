فيديو.. الفيصل يرد بحسم على سؤال أحد الصحفيين عن وجود خلاف بين المملكة والإمارات

المواطن - مكة المكرمة

رد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، على سؤال وجهه إليه أحد الصحفيين عن وجود خلافات بين المملكة والإمارات.

ورد الأمير خالد الفيصل بحسم بالقول : “الإماراتي سعودي والسعودي إماراتي”.

وأضاف الفيصل في مؤتمر صحفي عقده في مقر إمارة منطقة مكة المكرمة بمشعر منى اليوم: “لا سياسة في الحج، مهمتنا تجاه جميع الحجاج هي توفير الراحة والطمأنينة والسكينة لتأدية العبادة التي أمرهُ الله بها في هذه الأماكن وفي هذه الأيام”.

وقال الفيصل: “نأمل أن تصل مبادرة طريق مكة لكل الدول الإسلامية ليستفيد منها كل مسلم في رحلته الإيمانية، فالحاج من خلال المبادرة لا ينتظر أكثر من نصف ساعة في أي مطار سعودي”.