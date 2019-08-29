فيديو.. المالك: الحسابات الشخصية تشهد الكثير من التجاوزات غير المسؤولة

المواطن - الرياض

أكد رئيس هيئة الصحفيين السعوديين، خالد المالك، أن هناك العديد من الحسابات الشخصية التي تكثر في عالم الإنترنت تشهد الكثير من التجاوزات غير المسؤولة.

المالك: #منتدى_الإعلام_السعودي يؤكد على ما تدعوا إليه #هيئة_الصحفيين_السعوديين من إيجاد بيئة مناسبة لحرية الرأي والتعبير المنضبطة.. والحسابات الشخصية التي تكثر في عالم الانترنت تشهد الكثير من التجاوزات غير المسؤولة pic.twitter.com/i7ikep6l4u — منتدى الإعلام السعودي (@saudimfcom) August 29, 2019

ودعا المالك إلى التحلي بالمسؤولية مشيراً إلى أن الهيئة لا تهدف إلى التضييق على الحريات، بل إن إيجاد بيئة مناسبة لحرية الرأي والتعبير المنضبطة هي من أهم ما تدعو له.

من جهة أخرى أكد منتدى الإعلام السعودي أن صانع الإعلام بحاجة إلى تنظيمات وسياسيات تمنحه فرصة استثمار الواقع الجديد، واستكشاف الاتجاهات والمعطيات التي تدعم الرؤى المستقبلية لتلك الصناعة، وإمكانية تحقيق عوائد منها على المدى القريب.