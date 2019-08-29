فيديو.. المالك: الحسابات الشخصية تشهد الكثير من التجاوزات غير المسؤولة

فيديو.. المالك: الحسابات الشخصية تشهد الكثير من التجاوزات غير المسؤولة

2019/08/29
الساعة 6:35 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أكد رئيس هيئة الصحفيين السعوديين، خالد المالك، أن هناك العديد من الحسابات الشخصية التي تكثر في عالم الإنترنت تشهد الكثير من التجاوزات غير المسؤولة.

ودعا المالك إلى التحلي بالمسؤولية مشيراً إلى أن الهيئة لا تهدف إلى التضييق على الحريات، بل إن إيجاد بيئة مناسبة لحرية الرأي والتعبير المنضبطة هي من أهم ما تدعو له.

من جهة أخرى أكد منتدى الإعلام السعودي أن صانع الإعلام بحاجة إلى تنظيمات وسياسيات تمنحه فرصة استثمار الواقع الجديد، واستكشاف الاتجاهات والمعطيات التي تدعم الرؤى المستقبلية لتلك الصناعة، وإمكانية تحقيق عوائد منها على المدى القريب.



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