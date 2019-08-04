فيديو .. المشاهد الأولى لحادث تكساس الدموي

المواطن – ترجمة: محمود نبيل

عرضت شبكة ABC نيوز الأمريكية، مقطع فيديو للدقائق الأولى بعد حادث مجمع إل باسو التسوّقي في ولاية تكساس صباح اليوم الأحد، والذي راح ضحيته 25 شخصًا.

ومن خلال مقطع الفيديو عرضت صورة الجاني باتريك كروسيوس، والذي قام بفتح النيران بشكل عشوائي على المتسوقين، بعدما نجح في الدخول إلى المجمع الشهير في تكساس.

وتضمّن الفيديو مشهدًا لخروج المتسوقين وهم رافعو الأيدي في إشارة إلى الاستسلام، وذلك قبل دخول قوات الشرطة للتعامل مع باتريك كروسيوس.

وأشارت تقارير إعلامية أمريكية إلى أن باتريك كروسيوس عانى من أزمات نفسية كبيرة بسبب الوحدة، مشيرةً إلى أن السلطات الأمريكية عثرت على بعض الوثائق التي يمكن اعتبارها دليل إدانة واضحاً وصريحاً ضده.

وتمّت مشاركة المستند على منصات إلكترونية عبر الإنترنت، وتضمّن شجب المشتبه به ذي الأصول الإسبانية الأوضاعَ الاقتصادية في الولايات المتحدة والتي تهدد فرص عملهم بشكل دائم، كما وجّه باتريك كروسيوس نقده لكلا الحزبين السياسيين.

وكانت المفاجأة الكبرى بالنسبة لوسائل الإعلام الأمريكية، هو شمول تلك الوثيقة على بعض الإشارات إلى حادث كرايستشيرش في نيوزيلندا، والذي خلف 51 قتيلًا بعد أن فتح برانتون تارانت النار بشكل عشوائي داخل مسجدين في نيوزيلندا.