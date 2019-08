فيديو.. الوليد بن طلال يهرب من حفيدته لتفادي العدوى

المواطن - الرياض

كعادته يشارك الأمير الوليد بن طلال كل فترة مقطع فيديو له مع حفيداته وفي هذه المرة كانت مطاردة غريبة من نورا لجدها في أحد القصور الأميرية.

نورا وهي تحاول تعديني بزكمتها

Noura trying to pass her flu to me pic.twitter.com/b0oH5RTQYH

— الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) August 1, 2019