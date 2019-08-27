فيديو.. بدء توافد جماهير الاتحاد والهلال إلى ملعب الجوهرة

المواطن - مروة نبيل

بدأت جماهير الاتحاد والهلال في التوافد إلى ملعب الجوهرة المشعة في جدة “استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية”، قبل ساعتين تقريبًا على انطلاق المواجهة الآسيوية.

ملعب الجوهرة

ونشر حساب دوري أبطال آسيا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو لبدء توافد جماهير الاتحاد والهلال إلى ملعب الجوهرة المشعة، لمتابعة مباراة الفريقين في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا 2019.

ومن المتوقع أن تمتلئ مدرجات ملعب الجوهرة المشعة بالكامل، نظرًا لأهمية مباراة الاتحاد والهلال اليوم، والتي ستُساهم في حسم هوية المتأهل إلى الدور التالي من البطولة الآسيوية.

الاتحاد والهلال

ويسعى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالعميد لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، وتحقيق الفوز في مباراة الاتحاد والهلال اليوم، لتسهيل مهمة النمور في لقاء الإياب، وخطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي من دوري أبطال آسيا 2019.

على الجانب الآخر، يأمل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الاتحاد والهلال اليوم، لتسهيل مهمتهم في لقاء الإياب، وحسم التأهل إلى الدور التالي على ملعبهم ووسط جماهيرهم.