فيديو بدون تعليق.. سائبة على طريق سريع!

المواطن - الرياض

نشر أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم عبدالله المسند، مقطع فيديو لجمال سائبة وسط الطريق تعرض حياة قائدي المركبات للخطر.

وأوضح المسند أن مقطع الفيديو أرسله له أحد الأشخاص عبر الواتساب، حيث كتب عليه متعجبًا: “بدون تعليق!”.

ولم يبين الفيديو أي تفاصيل عن المكان، وإن كان يبدو أنه أحد الطرق السريعة.

وفي وقت سابق، أكد المرور أن عدم قيام أصحاب الحيوانات بإبعادها عن حرم الطريق المعتمد، يعد مخالفة مرورية.

وبحسب وزارة النقل، وتقرير الحوادث المرورية وقعت حوادث مرورية بسبب الحيوانات السائبة خلال 2018، بلغ عددها 355 حادثًا تسببت في وفاة 44 شخصًا، وإصابة 243 آخرين.

ويشكو عدد من مستخدمي الطرق في بعض مناطق المملكة من انتشار الحيوانات السائبة، موضحين أنها تتسبب في وقوع العديد من الحوادث المرورية على الطريق.