فيديو.. ترقب وشغف يستبق الظهور التاريخي الأول لضمك بالدوري الممتاز

المواطن - خميس مشيط

تسود حالة من الترقب والشغف والمشاعر المزدوجة عند جماهير نادي ضمك من خميس مشيط، قبل أول مباراة في تاريخ ناديها بالدوري الممتاز بعد حوالي خمسة عقود قضاها الفريق متذبذبًا ما بين دوريات المناطق والأولى والثانية قبل صعوده أخيرًا.

وشاءت الصدف بأن يكون اللقاء الافتتاحي أمام بطل الدوري في نسخته الأخيرة النصر يوم غد الخميس عند الساعة الـ7 مساء على أرض درة الملاعب إستاد الملك فهد الدولي بالرياض.

وقد عبرت بعض الجماهير عن تلك المشاعر المختلطة بتصاميم وصور مختلفة، ومنها تصميم حصلت عليه “المواطن” عنونه مشجع ضمكاوي بعبارة “ضمك في الدرة.. لحظة تاريخية”.