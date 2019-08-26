فيديو.. تركوا الصبي في السيارة فأوقع كارثة غير متوقعة!

المواطن - متابعة

تسبب صبي أيرلندي في وقوع حادث مروع، وتحطم سيارة أودي سوداء مستأجرة، يبلغ ثمنها نحو 28 ألف جنيه إسترليني، وحطم بوابة حديدية وجدار مدرسة.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، كانت عائلة الصبي تقضي عطلتها في منتجع ماربيللا بمقاطعة مالقا جنوبي إسبانيا، عندما ترك الأب الصبي بمفرده في السيارة لثوانٍ.

وقال الأب: إنه أدار محرك السيارة في الجراج، ثم نزل وترك ابنه الذي يبلغ من العمر 13 عامًا، لكنه لم يضعها في وضع التأمين؛ لأنه كان يستعد لقيادتها، ولكن قرر الابن أن يقود السيارة. جلس الصبي على مقعد السائق، وضغط على الذراع الأوتوماتيكي عن طريق الخطأ، فتحركت السيارة، وبسبب حالة الخوف التي انتابته، ضغط على دواسة البنزين بدلًا من الفرامل، فصدمت بوابة الجراج، وعبرت الشارع ثم حطمت الجدار واقتحمت المدرسة.

أظهر مقطع الفيديو الذي التقط بعد وقوع الحادث بلحظات، الأب وهو يطمئن على ابنه الذي كان يرتدي ملابس السباحة، محاولًا تهدئة ابنته، ثم عاد ونظر على السيارة المحطمة والدمار الذي تسبب فيه الصبي، ووضع يديه على رأسه من شدة الصدمة.