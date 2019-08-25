فيديو.. تساقط المياه من مرتفعات هروب بعد أمطار جازان

فيديو.. تساقط المياه من مرتفعات هروب بعد أمطار جازان

2019/08/25
الساعة 5:35 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - جازان

هطلت اليوم أمطار غزيرة على عدد من مدن ومحافظات منطقة جازان سالت على إثرها الأودية والشعاب.

ووثّق المواطن حسن هروبي بالفيديو لحظة تساقط المياه من مرتفعات جبال هروب وجريانها في الأودية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أصدرت اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، تصحب بنشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة، ستؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية وجريان السيول.

وشمل التنبيه مدينة جيزان ومحافظات أبو عريش، وأحد المسارحة، والحُرّث، والداير بني مالك، والدرب، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفرسان، وفيفا، وهروب، تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً، بمشيئة الله.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.



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