فيديو .. تصرف غريب من العويس تجاه المعيوف

المواطن - محمد سمعه

تداول مغردون عبر موقع “تويتر” فيديو للحارس محمد العويس، حارس مرمى النادي الأهلي، وهو يقفز بصورة غريبة أمام عبدالله المعيوف حارس نادي الهلال، وذلك قبل انطلاق مباراة الفريقين في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ويذكر أن مباراة الهلال والأهلي، كانت انتهت بفوز أزرق العاصمة برباعية مقابل هدفين في مباراة أُقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، وشهدت تألقًا من الفرنسي بافيتيمبي غوميز نجم الهلال، والذي سجل ثلاثة أهداف “هاتريك”.

وكان محمد العويس، انضم إلى النادي الأهلي في صيف 2017، قادمًا من صفوف نادي الشباب كصفقة انتقال حر.

وقالت تقارير صحافية: إنه من المتوقع أن يُصدر قرار تأديبي من قبل لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ضد البرازيلي جوزيف دي سوزا لاعب وسط الأهلي، وذلك بعد توجهه بأفعال غير رياضية تجاه بعض من لاعبي الهلال خلال لقاء الذهاب يوم الثلاثاء الماضي.

ودخل جوزيف دي سوزا في مشادة مع اللاعب عبدالله عطيف لاعب وسط نادي الهلال، بعد قيام الأخير باستفزاز حسين عبدالغني ظهير أيسر الأهلي.

فيديو متداول لحارس الأهلي محمد العويس قبل الرباعية!

pic.twitter.com/ZkReXP0NbE — وقت الغروب (@mkmsdo) August 9, 2019