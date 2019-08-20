فيديو.. تصفية ملثم اختطف حافلة بركابها في البرازيل

المواطن - متابعة

تمكنت الشرطة البرازيلية من قتل رجل مسلح اقتحم حافلة في مدينة ريو دي جانيرو، واحتجز 31 راكباً كرهائن على مدى ثلاث ساعات.

ووقع الحادث اليوم الثلاثاء على جسر طريق ريو نيتيروي، وتم حظر حركة المرور فيه باتجاه بلدية ريو دي جانيرو بشكل كامل.

ووفقاً للمعلومات الأولية، فقد اقتحم رجل مُقنّع الحافلة، حاملاً بيده مسدس وجهاز صعق كهربائي. وطالب الخاطف سائق الحافلة بإيقافها فوراً، وهدده برشه بالبنزين وإحراقه في حال الرفض.

وقالت مصادر محلية، إن أحد قناصة القوات الخاصة البرازيلية، تمكن من قتل المجرم لدى خروجه من الباص. ولم ترد بعد أي معلومات عن حالة الرهائن.