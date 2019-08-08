فيديو.. تعرف على أهم الأحداث في المملكة خلال أسبوع

فيديو.. تعرف على أهم الأحداث في المملكة خلال أسبوع

2019/08/08
الساعة 10:06 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطمن - الرياض

شهدت المملكة خلال الأسبوع المنصرم، العديد من الأحداث والفعاليات المهمة، كان من أهمها إطلاق وزارة الصحة ولأول مرة، الروبوت الآلي للاستشارات الطبية في مستشفيات والمراكز الخاصة بضيوف الرحمن.

كذلك وقف وزير الداخلية على جاهزية قوات أمن الحج لأداء مهامها على أكمل وجه، كما دعمت شركة أرامكو أول مشروع بحثي لحماية طائر “العقعق العسيري”.

 



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