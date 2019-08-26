فيديو.. تعرف على رحلة الصقر بـ 6 فلاجز القدية أسرع أفعوانية في العالم

المواطن - الرياض

نشر حساب شركة القدية للاستثمار (QIC) على “تويتر” مقطع فيديو حول أحد تصاميم المشروع: “رحلة الصقر”.

ورحلة الصقر، هي تجربة مفعمة بالحماس والإثارة وتعد أطول وأعلى وأسرع أفعوانية في العالم يحتضنها مشروع القدية.

وكانت شركة القدية قد كشفت، اليوم الاثنين، عن تفاصيل تصميم متنزه “6 فلاجز القدية” الترفيهي، الذي يعد أحد أبرز المرافق التي يجري إنشاؤها في القدية على مشارف الرياض، ضمن خطتها لتصبح عاصمة الترفيه والرياضة والفنون في المملكة.



وفي هذا السياق قال مايكل رينينجر؛ الرئيس التنفيذي لشركة القدية للاستثمار: “تجسيداً لرؤية شركة القدية للاستثمار، نعمل على أن يقدم متنزه (6 فلاجز القدية) أنشطة وفعاليات مدهشة وحماسية وتجارب ثرية تواكب توقعات جمهور علامة 6 فلاجز التجارية في جميع أنحاء العالم، تعزّزها أفكارٌ مبتكرة تنسجم مع التراث المحلي.

وأضاف أن الهدف الرئيسي من مشروع القدية هو توفير البهجة والمتعة في مختلف مناطق المدينة الترفيهية، وأن تكون مكاناً لصُنع ذكريات ولحظات لا تُنسى”.