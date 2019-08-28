فيديو.. جزء من الثانية يفصل بين الحياة والموت

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نجا شاب من الموت بأعجوبة في جزيرة إبيزا الإسبانية، إذ أوشك أن يلقى مصرعه تحت صخرة، لكنه تفادى الكارثة بفارق جزء من الثانية.

وكان الشاب يحاول القفز إلى ماء البحر عن طريق صخرة معلقة، لكن ما إن ارتمى في الهواء حتى حصلت المفاجأة.