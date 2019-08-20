فيديو.. جناح الإمارات في سوق عكاظ يستقبل الفيصل بشدو مقولته التاريخية

المواطن - مكة المكرمة

استقبل جناح الإمارات في سوق عكاظ، مساء اليوم الثلاثاء، أمير منطقة مكة المكرمة، خالد الفيصل، بأوبريت “الإماراتي سعودي والسعودي إماراتي”، وهي مقولة سابقة للأمير الفيصل.

وشدا أبناء الإمارات في سوق عكاظ بحي العرب، هذه الكلمات ليرسخوا علاقةً تاريخيةً يتوارثها الأجيال وتتناقلها قلوب مواطني البلدين الشقيقين.

وانطلقت مساء اليوم فعاليات أوبريت “سوق عكاظ التاريخي” في دورته الثالثة عشرة والفعاليات التراثية والثقافية المصاحبة له، حيث من المقرر انطلاق عدد من فعاليات البرنامج الثقافي المتنوعة غدًا الأربعاء والعديد من المشاركات المرتبطة بأصالة السوق التاريخية، تحت مظلة موسم الطائف مصيف العرب.

وتتضمن الفعاليات التي تستمر على مدى أسبوع عددًا من الأنشطة المتمثلة في الندوات الثقافية والأدبية، والأمسيات الشعرية التي تمتد لثلاث ساعات، من بينها ندوات عن فيلسوف الشعراء أبو العلاء المعري، والرواية العربية الجديدة، وطاهر زمخشري الشاعر والإنسان، وريادة الأعمال واقع وتحديات، والقيم الإعلامية في العصر الجديد، واللغة العربية في آسيا الوسطى، والنص الرقمي وسؤال المرحلة، والدراما السعودية تجارب وشهادات، واقتصاديات الفنون، والعمل التطوعي عطاء وانتماء، إضافة للمداخلات التي تثري الحضور والمشاركين والأمسيات الشعرية المتعددة التي سيشهدها البرنامج الثقافية.