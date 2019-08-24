فيديو .. جوانكا يُسجل الثاني لـ الشباب

المواطن - محمد سمعه

تمكن النجم الأرجنتيني كريستيان جوانكا من إحراز الهدف الثاني لـ الشباب في لقاء الفتح، والمُقام حاليًّا ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل جوانكا الهدف الثاني لليث من ركلة جزاء في الدقيقة الخمسين مع بداية الشوط الثاني.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الشباب والفتح بتقدم الليث بهدف دون رد.

وسجل اللاعب الكولومبي دانيلو أسبريا هدف الليث الوحيد في الشوط الأول بالدقيقة الثانية من عمر المباراة بطريقة جميلة.

وتُقام مباراة الشباب والفتح، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

وكان نادي الهلال هزم فريق أبها بالأمس برباعية مقابل هدفين، بينما فاز الاتحاد على الرائد بثلاثية مقابل هدف.

ويذكر أن مباريات الدوري السعودي موسم 2019-2020، كانت انطلقت يوم الخميس الماضي بفوز النصر على ضمك، وتعادل الأهلي مع نادي العدالة.