فيديو.. حاجة إندونيسية تروي تجربتها عبر مبادرة طريق مكة

المواطن - الرياض

نشر حساب التواصل الحكومي عبر “تويتر”، مقطع فيديو لحاجة من إندونيسيا روت تجربتها في الحج لهذا العام عبر مبادرة طريق مكة.

وعبرت الحاجة رومياتي من إندونيسيا عن سعادتها الغامرة بهذه التسهيلات وهذا التطور الكبير الذي تشهده المملكة في شتى المجالات، لاسيما تسهيل إجراءات الحجاج عبر مبادرة طريق مكة.

وروت الحاجة رومياتي تجربتها في الحج قبل 48 عاماً؛ حيث كانت تأتي إلى المملكة بالبواخر حيث كانت تستغرق رحلة الحج فترة طويلة، مقارنة بسهولة الإجراءات اليوم عبر مبادرة طريق مكة وتطور خدمات الحج والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من شتى الجنسيات والبلدان.