فيديو.. حاج سوداني لـ الملك سلمان : “كثّر خيرك”

المواطن - جدة

أشاد حجاج السودان بالجهود التي تبذلها المملكة لخدمة ضيوف الرحمن وتسهيل رحلتهم المباركة.

"عندي كلمة واحدة، أقول لوالدنا الملك سلمان كثّر خيرك"، السرور والحفاوة، والورد والنشيد، في استقبال ضيوف خادم الحرمين الشريفين من السودان الشقيق. @KingGuests #العالم_في_قلب_المملكة pic.twitter.com/rsV3cOXYWJ — التواصل الحكومي (@CGCSaudi) August 7, 2019

وعبّر الحاج السوداني عثمان سيد أحمد عن سعادته بأداء مناسك الحج هذا العام لافتاً إلى التسهيلات التي تقدمها حكومة المملكة.

وقال الحاج عثمان : ” عندي كلمة واحدة أقول لوالدنا الملك سلمان كثّر خيرك”.