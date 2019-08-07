فيديو.. حاج سوداني لـ الملك سلمان : “كثّر خيرك”

فيديو.. حاج سوداني لـ الملك سلمان : “كثّر خيرك”

2019/08/07
الساعة 4:00 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - جدة

أشاد حجاج السودان بالجهود التي تبذلها المملكة لخدمة ضيوف الرحمن وتسهيل رحلتهم المباركة.

وعبّر الحاج السوداني عثمان سيد أحمد عن سعادته بأداء مناسك الحج هذا العام لافتاً إلى التسهيلات التي تقدمها حكومة المملكة.

وقال الحاج عثمان : ” عندي كلمة واحدة أقول لوالدنا الملك سلمان كثّر خيرك”.



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