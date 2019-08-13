فيديو.. حاج عراقي: تلقيت العلاج اللازم بمكة.. والآن أنا مرتاح

فيديو.. حاج عراقي: تلقيت العلاج اللازم بمكة.. والآن أنا مرتاح

2019/08/13
الساعة 7:15 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - مكة المكرمة

روى حاج عراقي يبلغ من العمر 75 عامًا قصة تلقيه العلاج من احتشاء حاد بعضلة القلب، في مدينة الملك عبدالله الطبية.

وقال: إنه تلقى العناية اللازمة ووجدت من الأطباء التقدير والخدمة الجيدة وتمكن بفضل الله من أداء مناسك الحج، مضيفًا: “الآن أنا مرتاح”.

وقال الحاج العراقي: “أعتقد أنه لا يوجد أفضل من هذا المكان”، مشيرًا إلى أن العمليات الجراحية مجانًا، والتقدير وافر، وأيضًا الخدمات.

 



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