فيديو.. حاج عراقي: تلقيت العلاج اللازم بمكة.. والآن أنا مرتاح

المواطن - مكة المكرمة

روى حاج عراقي يبلغ من العمر 75 عامًا قصة تلقيه العلاج من احتشاء حاد بعضلة القلب، في مدينة الملك عبدالله الطبية.

وقال: إنه تلقى العناية اللازمة ووجدت من الأطباء التقدير والخدمة الجيدة وتمكن بفضل الله من أداء مناسك الحج، مضيفًا: “الآن أنا مرتاح”.

وقال الحاج العراقي: “أعتقد أنه لا يوجد أفضل من هذا المكان”، مشيرًا إلى أن العمليات الجراحية مجانًا، والتقدير وافر، وأيضًا الخدمات.

“خرجت من العملية وأنا مرتاح جداً، وقد كتب الله لي الحج”#انسانية_ابطال_الصحة pic.twitter.com/PtliNJ7IGc — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) August 13, 2019