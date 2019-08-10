فيديو.. حاج فلسطيني من ذوي الشهداء يوجه كلمات من مشعر عرفات

المواطن - المشاعر المقدسة
عبر حاج فلسطيني من ذوي الشهداء عن عظيم شكره وامتنانه إلى المملكة حكومةً وشعباً على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.
فيديو .. حاج فلسطيني من ذوي الشهداء يوجه بكلمات من #مشعر_عرفات. #عرفات_الان #يوم_عرفة2019 #عرفه #المواطن_في_الحج_40 #الحج_1440 pic.twitter.com/T9IWiyEhHU
— صحيفة المواطن (@almowatennet) August 10, 2019
وقال الحاج الذي وصل إلى المملكة ضمن ألف من ذوي الشهداء الفلسطينيين، تلبية لدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين، إنه جاء المملكة بمكرمة ملكية، مثمناً لخادم الحرمين هذا العمل.