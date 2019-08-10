فيديو.. حاج فلسطيني من ذوي الشهداء يوجه كلمات من مشعر عرفات

المواطن - المشاعر المقدسة

عبر حاج فلسطيني من ذوي الشهداء عن عظيم شكره وامتنانه إلى المملكة حكومةً وشعباً على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

وقال الحاج الذي وصل إلى المملكة ضمن ألف من ذوي الشهداء الفلسطينيين، تلبية لدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين، إنه جاء المملكة بمكرمة ملكية، مثمناً لخادم الحرمين هذا العمل.