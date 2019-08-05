فيديو.. حاول سرقة المنزل فتلقى علقة لن ينساها!

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قبض رجل على لص حاول سرقة منزله في غيابه.

وأظهر مقطع الفيديو الذي وثقته كاميرا المراقبة، لحظة قفز اللص من فوق سور المنزل واقتحمه وراح يتجول فيه بكل هدوء، بعد أن تأكد أن أصحابه في الخارج، وعندما انتهى وسرق الأغراض وحاول الهرب جاء صاحب المنزل.

وبحسب موقع لايف ليك، حاول اللص الهروب من فوق السور، لكنه لم يتمكن حيث اختبأ وعندما فتح الرجل الباب وراح ينظر داخل فناء المنزل لم يجد أحدًا ليعود إلى الخارج حتى يستقل سيارته ويدخل بها، ولكن تفاجأ بخروج أحد الأشخاص من الباب ليركض خلفه ويسحبه بالقوة وأدخله المنزل وانهال عليه بالضرب.