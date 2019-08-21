فيديو.. حكاية 365 يومًا في خدمة ضيوف الرحمن

أبرزت وكالة W7Worldwide للاستشارات الإستراتيجية والإعلامية، من خلال مقطع مرئي لا يتجاوز الدقيقتين مفاصل نجاح الاستراتيجية السعودية في إدارة موسم حج 1440هـ والذي شهده نحو 2,5 مليون حاج وحاجة قدموا من 164 دولة حول المعمورة.
وركزت الوكالة في جزئها الثاني من سلسلتها المرئية القصيرة “الحجاج في قلوب قادة المملكة”، على تفاصيل الاهتمام السعودي بتطوير منظومة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، والتي أشرف عليها بشكل مباشر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.
واختزل الجزء الثاني حكاية 365 يومًا في خدمة ضيوف الرحمن، عبر آلاف من ساعات التخطيط والتفكير والتنفيذ التي بذلتها كافة دوائر الدولة من هرم القيادة السعودية إلى أدنى المستويات الإدارية الحكومية، من أجل راحة قاصدي بيت الله الحرام.