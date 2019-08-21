فيديو.. دنيا تجمع عبدالرحمن بن مساعد والجسمي

المواطن - الرياض

جمع عمل غنائي جديد الأمير الشاعر عبد الرحمن بن مساعد والفنان حسين الجسمي، يحمل عنوان “دنيا”، طُرح بعد أن تم تسجيله وتنفيذه ما بين دبي والقاهرة.



أغنية دنيا من ألحان وغناء حسين الجسمي نفسه، وتوزيع موسيقي للمايسترو وليد فايد، ومكساج وماستر المهندس عمرو هاشم.

تحمل أغنية “دنيا” كلمات مؤثرة في وصف المشاعر والكثير من الأحاسيس، والذي قال فيها الأمير عبدالرحمن بن مساعد في مقدمتها:

صابني همّ كَؤود

ما شكيتَهْ للوَرى

لُذْت بالحيّ الودود

وهذا كل اللي جرى

طاح حُزني في سجود

وسال مع دمعي وجرى

ماغدا لهمّي وجود

وجرحي المُضني برى.