فيديو.. رحلات تجريبية لقطار الرياض

فيديو.. رحلات تجريبية لقطار الرياض

2019/08/25
الساعة 12:02 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - الرياض

عرض حساب مشاريع المملكة مقطعاً للرحلات التجريبية لقطار الرياض، التي تتواصل على أكثر من مسار من مسارات المترو الستة، للتأكد من جاهزية القطارات والمحطات للعمل والتشغيل الفعلي.

وظهر في مقطع فيديو القطار أثناء تحركه بسرعته المعتادة على المسار الثالث “البرتقالي”، كما ظهر من لون المقاعد، وسُمع صوت النداء الداخلي حول التنبيه لتوقف القطار وفتح الأبواب، وهو ما حدث عند التوقف بالمحطة.

وكان المسار الثالث محور طريق المدينة المنورة – طريق سعد بن عبد الرحمن الأول، يبلغ طوله 40.7 كيلومتر وبه 32 محطة.



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم